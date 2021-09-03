В Нидерландах хотят запретить поставки вредных продуктов в рестораны быстрого питания

Власти пяти городов в Нидерландах потребовали официально запретить поставки вредных продуктов в рестораны быстрого питания. Соответствующее письмо они направили государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта.

В нем говорятся, что сейчас у городских администраций слишком мало полномочий и они не могут противостоять расширению сетей фастфуда и, как следствие, не в состоянии бороться с проблемами ожирения. На федеральном уровне обещали вопрос обдумать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.