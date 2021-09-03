Новости мира: число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45

Как минимум 45 человек погибли во время разрушительного шторма "Ида", который терзал северо-восточное побережье и юг США несколько дней. Жертвами стихии стали жители штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Луизиана. В Нью-Йорке накануне было объявлено чрезвычайное положение. Там всего за пару часов выпало 25 сантиметров осадков. Затопило не только улицы, но и станции метро.



20 человек стали жертвами разрушительных ливней в Венесуэле. Еще 300 семей лишились жилья и большей части имущества. Местные жители уже несколько суток живут без электричества. При этом им приходится устраивать ночные дежурства, чтобы защитить уцелевшие дома от мародеров.

В испанском городе Памплона полиция разогнала сквоттеров – так называют людей, которые самовольно заселяются в пустующие квартиры и дома. Действия полицейских не понравились не только самим захватчикам недвижимости, но и местным жителям. Закончилось противостояние массовыми беспорядками, но сквоттерам помещения пришлось все-таки покинуть.

В Сети появились кадры, как американские военные якобы готовились к выводу из Афганистана. На кадрах видно, как солдаты громят военную технику, которую не успевают вывезти из страны. Многие обратили внимание на то, что солдаты разбивают рации, пытаются крушить бронированные стекла и портят обивку кресел вместо того, чтобы вывести из строя основные узлы и агрегаты. Позднее очень похожие машины появились на военном параде, который устроили в Кандагаре члены запрещенной в России террористической группировки "Талибан".

Пакистан больше не будет принимать беженцев из Афганистана. По заявлению властей, в стране и так уже 3,5 миллиона мигрантов. Несмотря на это заявление, тысячи людей продолжают двигаться к контрольно-пропускным пунктам. Нередко возникает давка. Накануне в драке за право оказаться по ту сторону границы погиб человек.

Владимиру Зеленскому в США подарили интересную книгу. Об этом в соцсетях написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, члены американского конгресса вручили президенту Украины издание под названием "Легкая черепно-мозговая травма".

Японская принцесса Мако откажется от титула ради брака с простолюдином. 28-летняя принцесса решила выйти замуж за своего однокурсника Кэи Комуро, который родился и вырос в семье, никак не связанной с японской знатью. Сразу после свадьбы Мако перестанет считаться членом императорской семьи. Чтобы ускорить приготовления к бракосочетанию, она даже отказалась от денег, которые по традиции выплачиваются принцессам в случае брака с простолюдином. В переводе на рубли это около 90 миллионов.

Власти Китая запретили телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью. По мнению чиновников, необходимо "положить конец парням-неженкам и прочей ненормальной эстетике". Также теперь под запретом преклонение перед богатством и славой. На первый план должна выйти демонстрация "превосходной китайской традиционной культуры социализма".

Бразильские полицейские пришли к торговцу наркотиками с тортом и очень трогательно поздравили его с 20-летием. Дело в том, что юношу ловили с запрещенными веществами уже десятки раз, но отправить за решетку не могли, так как в стране действует запрет на арест лиц младше 20 лет. Теперь же парень, приняв от полицейских поздравления, сразу отправился в изолятор.