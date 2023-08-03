Премьер-министр Канады заявил о разводе с женой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится с женой. В браке с Софи Грегуар он провел 18 лет, у пары трое детей. Супруги заявили журналистам, что решение было принято после многих содержательных и трудных разговоров.

Трюдо известен своей "носочной дипломатией", когда на официальные мероприятия он является в цветных носках. Не исключено, что подобное готовится и для официальной процедуры развода – так на эту тему шутят в соцсетях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.