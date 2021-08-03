Десять пострадавших в ДТП в Турции россиян вылетят в Самару 4 августа

В среду, 4 августа, в Самару могут вернуться первые 10 человек, пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщили в "Интуристе".

Руководство туроператора и некоторые родственники пострадавших уже вылетели в Анталью. В пакетный тур россиян входила страховка до 30 тысяч евро. Поэтому лечение, трансфер и обратный перелет им оплатят.

На данный момент в больницах остаются четверо россиян. Остальных уже выписали. Они сейчас в одном из отелей в Сиде. Об этом сообщили в Ростуризме.

В аварии погибли трое. Автобус, который вез группу в аэропорт, перевернулся накануне. В салоне было 22 человека.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавшие жаловались на его манеру вождения.

Россия запросила у турецкой стороны дополнительную информацию об обстоятельствах аварии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.