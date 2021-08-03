Гид в Греции рассказала об обстановке в стране

Гид в Греции Елена Камзинова рассказала об обстановке в стране.

"Сгорело 20 домов, можно сказать целый поселок, по греческим меркам, 16 человек попали в больницы с дыхательными путями", – сказала Елена.

В Греции горят леса. Огонь охватил полуостров Пелопоннес и остров Родос. Пожары подошли вплотную к населенным пунктам, некоторых жителей вывозят из домов.

В разных районах Родоса отключается свет, есть перебои и с водой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.