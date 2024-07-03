Новости мира: судьбу кандидата в президенты США решит супруга Байдена Джилл

Джилл Байден повлияет на ход президентской гонки в США, решив вопрос участия Джо Байдена в выборах, о чем сообщают эксперты The Wall Street Journal. Супруга американского президента сейчас самая влиятельная фигура в его окружении, так как Байден опирается в своих решениях на узкий круг преданных советников, членов семьи и политических доверенных лиц.

На Атлантику обрушился "потенциально катастрофический" ураган "Берил". Жители островов в Карибском бассейне остались без воды и электричества, школы и аэропорты закрыты. Теперь стихия со скоростью 270 километров в час движется к берегам Доминиканской Республики.

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