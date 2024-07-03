Новости мира: парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии прошел в Минске

Военный парад, приуроченный к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Минске. Его принимал главнокомандующий Вооруженными силами, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Помимо белорусских военнослужащих, торжественным маршем перед трибунами прошли и парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.

Минимум 107 человек стали жертвами давки, возникшей на религиозном мероприятии в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. Когда религиозное мероприятие закончилось, все начали покидать место собрания, пытаясь перед этим прикоснуться к духовному лидеру, из-за чего и возникла давка.

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