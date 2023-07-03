Еще 160 человек задержали во время беспорядков во Франции в ночь на 3 июля. Об этом сообщили в МВД страны. Несколько полицейских получили ранения, кроме того демонстранты разгромили участок жандармов и их казармы.

Несмотря на то, что президент страны Эммануэль Макрон требует от министров стабилизировать ситуацию в стране, цифры разрушений только растут. Так, за одну ночь зафиксировали 352 пожара. Горели машины, здания, покрышки.

Массовые акции не утихают уже пять ночей. Началось все после того, как полицейский застрелил подростка алжирского происхождения, когда тот отказался подчиниться требованиям. Сам жандарм задержан.

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