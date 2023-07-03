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Более 50 тыс сторонников Трампа приехали на встречу в маленький город Пикенс

Более 50 тыс сторонников Трампа приехали на встречу в маленький город Пикенс

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Бывший президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании "захватил" один из городков в Южной Каролине. В Пикенсе проживают около трех тысяч человек, однако на митинг Трампа прибыли свыше 50 тысяч.

Местные жители пытались подзаработать, сдавая парковочные места, а приезжие, в ожидании встречи, ночевали на улице. Этот штат критически важен для двух соперников Трампа по праймериз – экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли и сенатора Тима Скотта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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