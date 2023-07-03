Новости мира: в Черногории часть побережья ушла под воду

В Черногории часть побережья ушла под воду. Причина – сильный ливень, который обрушился на курортную зону страны. Реки, которые летом обычно пересыхают, вышли из берегов. В итоге несколько трасс пришлось перекрыть, а работа аэропорта Тивата оказалась парализована.

Еще более масштабное наводнение случилось в Индии. Там спасатели уже несколько дней эвакуируют людей из затопленных районов на лодках, вертолетах и даже в ковшах строительной техники. Сообщается об 11 погибших. По прогнозам синоптиков, ливни в Индии не прекратятся еще как минимум двое суток.

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