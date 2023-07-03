Израиль начал масштабную военную операцию на территории палестинского города Дженин

Израильская армия начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин, рядом с которым расположен лагерь беженцев. В Тель-Авиве заявили, что силовики атаковали штаб-квартиру боевиков, которые планировали террористические атаки. Также там находился склад оружия и боеприпасов.

Жители Дженина рассказывают в соцсетях об СМС-сообщениях, которые им регулярно рассылают израильские сотовые операторы. В них людей просят без лишней необходимости не выходить на улицу, так как в городе работают силы безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.