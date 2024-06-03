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03 июня, 23:30

В мире

Новости мира: палестинские активисты устроили акцию протеста на Вестминстерском мосту

Новости мира: палестинские активисты устроили акцию протеста на Вестминстерском мосту

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Палестинские активисты устроили акцию протеста на Вестминстерском мосту. Они выступили против поставок вооружения Израилю. По данным министерства здравоохранения Палестины, за шесть месяцев конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 33 000 палестинцев, более трети из которых – дети.

Испанские и французские фермеры перекрыли границу между двумя странами. Претензии демонстрантов связаны, в том числе с поставками украинской сельхозпродукции. Минимум на сутки заблокированы восемь пунктов пропуска – от Каталонии до Страны Басков. Страны ЕС уже потратили 10 миллиардов евро на поддержку европейских фермеров, пострадавших от бесконтрольного украинского экспорта.

В Венеции запретили большие туристические группы. Ограничения уже вступили в силу. Собирать на экскурсии можно не более 25 человек, нельзя использовать громкоговорители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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