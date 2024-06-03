Новости мира: палестинские активисты устроили акцию протеста на Вестминстерском мосту

Палестинские активисты устроили акцию протеста на Вестминстерском мосту. Они выступили против поставок вооружения Израилю. По данным министерства здравоохранения Палестины, за шесть месяцев конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 33 000 палестинцев, более трети из которых – дети.

Испанские и французские фермеры перекрыли границу между двумя странами. Претензии демонстрантов связаны, в том числе с поставками украинской сельхозпродукции. Минимум на сутки заблокированы восемь пунктов пропуска – от Каталонии до Страны Басков. Страны ЕС уже потратили 10 миллиардов евро на поддержку европейских фермеров, пострадавших от бесконтрольного украинского экспорта.

В Венеции запретили большие туристические группы. Ограничения уже вступили в силу. Собирать на экскурсии можно не более 25 человек, нельзя использовать громкоговорители.

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