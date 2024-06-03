Новости мира: испанские и французские фермеры устроили забастовку на границе двух стран

Испанские и французские фермеры устроили акцию протеста, из-за которой пришлось перекрывать движение на границе двух стран. Участники требуют от властей улучшить отношение к своим производителям и снизить конкуренцию с третьими странами, которые предлагают более дешевую продукцию. Также аграрии просят снижения цен на топливо.

Тем временем пропалестинские активисты развернули провокационный плакат на Вестминстерском мосту. Они спрашивают лидера британской оппозиции Кира Стармера, перестанут ли лейбористы вооружать Израиль. Парламентские выборы в стране пройдут 4 июля. По предварительным данным, консерваторы во глава с Риши Сунаком сильно отстают от лейбористов.

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