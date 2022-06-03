Акция в поддержку дипломатов прошла во Франции

Сотни дипломатов вышли на забастовку в Париже. Акция прошла на набережной реки Орсен. Дипломаты выступают против реформы дипкорпуса.

На высокие посты планируют назначать чиновников из других сфер. Кроме того, за последние 30 лет штат сотрудников МИД Франции сократился почти наполовину. Все это, по мнению дипломатов, ведет к исчезновению их профессии.

Акции прошли не только в Париже, но и в других городах Франции. Об участии заявили семь профсоюзов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

