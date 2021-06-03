Новости мира: у берегов Шри-Ланки тонет судно с химикатами

У берегов Шри-Ланки тонет судно с химикатами – то самое, которое тушили две недели, и теперь корабль идет ко дну со своим опасным грузом. Ученые переживают, что масштаб экологической катастрофы будет еще больше, чем они опасались.

Если судно затонет, сотни тонн нефти из топливных баков могут вылиться в море. На побережье острова уже вымыло тонны пластика и популярные туристические пляжи перестали быть прежними. Власти называют ситуацию крупнейшим загрязнением в истории страны.

В Испании полиция изъяла 860 килограммов кокаина. Его замаскировали под черный уголь. Наркоторговцы прятали вещества среди полутора тысяч мешков с настоящим древесным топливом. Этот сложный способ маскировки придумали мексиканские и колумбийские картели.

В таком состоянии кокаин практически невозможно обнаружить, а запах устранили настолько, что их не могли найти даже натренированные собаки. По данным полиции, перед продажей наркоторговцы собирались восстановить кокаин в прежнее состояние уже в лаборатории.

Победителем международной Букеровской премии впервые стал французский писатель. Давид Диоп получит 50 тысяч фунтов стерлингов – это примерно пять миллионов рублей. Денежный приз он разделит пополам с переводчицей, которая адоптировала его роман "Родственная душа" на английский язык, и книга стала называться "Ночью вся кровь черна". Главный герой романа – молодой сенегалец, который сражался за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны.

В Лондоне открылся первый в мире "левитирующий" бассейн с прозрачным дном. Его установили на высоте 35 метров. Его так и назвали "небесный бассейн". Полностью прозрачная чаша находится между двумя зданиями. Посетители могут переплывать с одной крыши на другую, а также использовать его как смотровую площадку – с него открывается вид на Лондон.