Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 19:30

В мире

Новости мира: более 20 штатов США подали иск против министерства юстиции

Новости мира: более 20 штатов США подали иск против министерства юстиции

Новости мира: пожар произошел на металлургическом заводе в Берлине

Новости мира: протестующие в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения

Новости мира: более двух тысяч поддерживающих Палестину человек задержали в США

Новости мира: в G7 не будут рассматривать конфискацию российских активов

Новости мира: митингующие перекрыли площадь Героев в Тбилиси

Новости мира: Турция приостановила торговые отношения с Израилем

Новости мира: Турция приостановила торговые отношения с Израилем

Новости мира: 1,7 тыс человек задержали во время протестов в университетах США

Новости мира: грузовик въехал в толпу детей в Киргизии

В США более 20 штатов подали иск против министерства юстиции из-за ограничений продажи оружия частным лицам. По новому правилу, граждане должны получать федеральную лицензию, если они решат продать оружие в целях "получения прибыли". Власти штатов уверены, что это нарушает Конституцию США.

Тем временем Китай успешно запустил на Луну свой новый зонд "Чанъэ-6". Ученые планируют доставить на Землю образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет. Для этого аппарат должен сесть на обратную сторону Луны. Кроме того, ученые попытаются получить кислород на поверхности спутника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомнаукавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика