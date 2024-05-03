Новости мира: более 20 штатов США подали иск против министерства юстиции

В США более 20 штатов подали иск против министерства юстиции из-за ограничений продажи оружия частным лицам. По новому правилу, граждане должны получать федеральную лицензию, если они решат продать оружие в целях "получения прибыли". Власти штатов уверены, что это нарушает Конституцию США.

Тем временем Китай успешно запустил на Луну свой новый зонд "Чанъэ-6". Ученые планируют доставить на Землю образцы грунта возрастом около четырех миллиардов лет. Для этого аппарат должен сесть на обратную сторону Луны. Кроме того, ученые попытаются получить кислород на поверхности спутника.

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