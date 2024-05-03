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03 мая, 10:30

В мире

Новости мира: митингующие перекрыли площадь Героев в Тбилиси

Новости мира: митингующие перекрыли площадь Героев в Тбилиси

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В Тбилиси продолжились протесты против закона об иноагентах. Митингующие перекрыли самый оживленный транспортный узел города – площадь Героев. Параллельно проходил митинг и на площади у парламента, там собрались несколько сотен человек.

Число задержанных во время протестов в американских университетах выросло до 1,7 тысячи человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее полиция Лос-Анджелеса вошла в лагерь протеста Калифорнийского университета. Поддерживающих Палестину активистов задержали также в Фордхемском университете и университетах штата Техас и Нью-Йорка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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