Новости мира: митингующие перекрыли площадь Героев в Тбилиси

В Тбилиси продолжились протесты против закона об иноагентах. Митингующие перекрыли самый оживленный транспортный узел города – площадь Героев. Параллельно проходил митинг и на площади у парламента, там собрались несколько сотен человек.

Число задержанных во время протестов в американских университетах выросло до 1,7 тысячи человек. Об этом сообщают местные СМИ. Ранее полиция Лос-Анджелеса вошла в лагерь протеста Калифорнийского университета. Поддерживающих Палестину активистов задержали также в Фордхемском университете и университетах штата Техас и Нью-Йорка.

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