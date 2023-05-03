Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

В мире

Частный самолет совершил экстренную посадку на проезжую часть в Панаме

Частный самолет совершил экстренную посадку на проезжую часть в Панаме

Трамп выпустил предвыборный ролик, в котором раскритиковал Байдена

Девять человек стали жертвами стрельбы в школе в Белграде

Певицу Бейонсе обвинили в неуплате налогов

Гильдия сценаристов США впервые за 15 лет объявила забастовку

Байден не будет вести переговоры с конгрессом о предотвращении дефолта

Штормовой ветер с грозами и градом обрушились на юго-восток Грузии

Наводнение произошло в канадском городе Квебек

Около 11 тыс человек эвакуировали из-за землетрясения в китайской провинции Юньнань

Троих россиян задержали на острове Бали после посещения храма

Авария частного самолета произошла в Панаме. Cessna 172 был вынужден совершить экстренную посадку на проезжую часть автомобильного шоссе.

На кадрах видно, как испуганы пассажиры самолета. Из салона им удалось выбраться самостоятельно. Все четыре человека, находившихся на борту, получили легкие травмы и ранения. Самолет восстановлению не подлежит. Причина крушения пока устанавливается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика