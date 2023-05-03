Частный самолет совершил экстренную посадку на проезжую часть в Панаме

Авария частного самолета произошла в Панаме. Cessna 172 был вынужден совершить экстренную посадку на проезжую часть автомобильного шоссе.

На кадрах видно, как испуганы пассажиры самолета. Из салона им удалось выбраться самостоятельно. Все четыре человека, находившихся на борту, получили легкие травмы и ранения. Самолет восстановлению не подлежит. Причина крушения пока устанавливается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.