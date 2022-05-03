Полиция в Ереване задержала 70 активистов. Демонстранты перекрыли несколько улиц в центре и на окраине города. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

К этой минуте полиции удалось разблокировать улицы, движение машин восстановлено. Однако шествия продолжаются. Акции протеста начались в Ереване 1 мая. Люди не уходят даже ночью – в центре города разбит палаточный лагерь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.