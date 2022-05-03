В американском Оландо медведь напугал целую семью, которая вышла на вечернюю прогулку с собакой. В итоге людям пришлось убегать от зверя.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как муж и жена залетают в дом и в последнюю минуту успевают запустить в помещение и свою маленькую собачку. Оставшись один, медведь быстро ретировался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.