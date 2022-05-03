На границе с Литвой застряли более 450 грузовых машин

На границе с Литвой застряли свыше 450 грузовых машин, которые ожидают пропуска в Калининградскую область. Об этом сообщили в таможенном департаменте балтийской республики.

Отмечается, что время ожидания для каждой машины составляет более 60 часов. По некоторым данным, причиной задержки на границе стал ремонт моста через Неман. Из-за этого для транспорта закрылся один переход, и машины двинулись к другим КПП.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

