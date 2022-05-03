Кипр попросил у ЕС разрешение на аренду российских пожарных вертолетов

На Кипре готовятся к лесным пожарам. Этот регион Средиземноморья вспыхивает практически каждое лето, поэтому власти страны просят у Евросоюза разрешение на аренду российских пожарных вертолетов.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Кипра, своими силами страна не справятся – антироссийские санкции затрудняют работу местной пожарной службы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

