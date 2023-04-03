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Аргентина начала отказывать россиянам в виде на жительство и продлении виз

Аргентина начала отказывать россиянам в виде на жительство и продлении виз

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Аргентина начала массово отказывать россиянам в виде на жительство и продлении туристических виз. Власти страны отменяют выданные ранее документы, а некоторым туристам грозят депортацией.

Инцидент связан с россиянками, которые приезжают в Аргентину на поздних сроках беременности. Власти страны считают, что женщины отправляются не на отдых в качестве туристов, а для того чтобы родить и получить гражданство Аргентины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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