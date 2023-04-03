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В мире

Новости мира: Молния поразила шпиль Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Новости мира: Молния поразила шпиль Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

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Молния поразила шпиль Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Кадры сняли очевидцы и камеры наблюдения. Отмечается, что такое происходит не впервые.

В Черногории поражение действующего президента Мило Джукановича на выборах отметили фейерверками. Новость вылилась в стихийные массовые гуляния. Между тем сам Мило Джуканович поздравил с победой своего соперника Якова Милатовича, кандидата от движения "Европа сейчас". Глава государства заявил, что уважает выбор, которые сделали граждане.

В Финляндии власть тоже меняется. На парламентских выборах побеждает оппозиция, лидирует Коалиционная партия. Премьер-министр Санна Марин уже признала поражение своей партии. Глава оппозиции Петтери Орпо ранее уже говорил о главных задачах, которые намерен решить. Во-первых, исправить экономическую ситуацию в стране, а во-вторых, как можно быстрее интегрировать Финляндию в блок НАТО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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