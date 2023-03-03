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Новости

03 марта, 23:30

В мире

Новости часа: посол РФ указал на причастность Вашингтона к теракту в Брянской области

Новости часа: посол РФ указал на причастность Вашингтона к теракту в Брянской области

Новости часа: Бастрыкин наградил мальчика, спасшего детей при нападения ДРГ под Брянском

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вашингтон ответственен за теракт под Брянском. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Пакет помощи Киеву включает снаряды для РСЗО HIMARS и танковые мостоукладчики. Об этом указано в заявлении Пентагона.

Отказ всех стран от нефти из РФ приведет к разбалансировке нефтяного рынка, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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