Новости часа: посол РФ указал на причастность Вашингтона к теракту в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вашингтон ответственен за теракт под Брянском. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Пакет помощи Киеву включает снаряды для РСЗО HIMARS и танковые мостоукладчики. Об этом указано в заявлении Пентагона.

Отказ всех стран от нефти из РФ приведет к разбалансировке нефтяного рынка, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.