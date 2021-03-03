Новый штамм коронавируса обнаружили в Италии

Новый штамм коронавируса был обнаружен на севере Италии. Там сейчас растет число заражений.

Местные вирусологи считают, что нынешние вакцины против него неэффективны. Карантинные меры вновь ужесточаются.

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