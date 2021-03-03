Жительница Японии рассказала о коронавирусных ограничениях в стране

В Токио осталось 4 дня до отмены режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Однако власти сомневаются: ситуация пока не позволяет снимать ограничения, и их могут даже усилить.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля, пока привили только медицинских работников. Следующие на очереди – пенсионеры.

О том, как защищают остальное население, какие действуют ограничения и соблюдают ли их японцы, в рубрике "Коронамирус" рассказала местная жительница Анна Аида. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.