Новый штамм коронавируса обнаружили в Италии

Новый штамм коронавируса обнаружили на севере Италии, где растет число заражений. Местные вирусологи считают, что нынешние вакцины против него неэффективны.

Карантинные меры вновь ужесточаются. Итальянские специалисты говорят о новой волне пандемии. Повторно начали закрываться детские сады и школы в красных зонах, хотя до этого они работали с минимальными ограничениями.

Число заразившихся за последние сутки в Италии выросло на 17 тысяч. Всего за время пандемии там умерли более 98 тысяч человек.

Подробнее о новом штамме коронавируса рассказал вирусолог Павел Волчков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.