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Москва 24

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В мире

11:45

Новый штамм коронавируса обнаружили в Италии

за рубежом видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина

Новый штамм коронавируса обнаружили на севере Италии, где растет число заражений. Местные вирусологи считают, что нынешние вакцины против него неэффективны.

Карантинные меры вновь ужесточаются. Итальянские специалисты говорят о новой волне пандемии. Повторно начали закрываться детские сады и школы в красных зонах, хотя до этого они работали с минимальными ограничениями.

Число заразившихся за последние сутки в Италии выросло на 17 тысяч. Всего за время пандемии там умерли более 98 тысяч человек.

Подробнее о новом штамме коронавируса рассказал вирусолог Павел Волчков. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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