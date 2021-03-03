Новости мира: в Бейруте демонстранты перекрыли несколько магистралей

В Бейруте демонстранты перекрыли несколько магистралей, в том числе дорогу, ведущую к международному аэропорту имени Рафика Харири. Люди, недовольные резким падением курса местной валюты и ростом цен на продукты, сваливали на дорогах мусорные баки и автомобильные покрышки и поджигали их. При этом власти не рискнули разгонять протестующих. Полиции в центре города практически не было, хотя в пригородах были замечены колонны военных.

В Алжире прошли массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки правительства. Также люди недовольны слишком активным вмешательством силовиков во внутреннюю политику страны. Протестное движение началось в Алжире еще 2 года назад, но когда началась пандемия коронавируса, демонстрации и митинги пришлось прекратить.

В Южном Судане потерпел крушение частный пассажирский самолет. При посадке он на большой скорости врезался в полосу. Погибли 12 человек, в том числе оба пилота. Также сообщается о нескольких раненых. После падения самолет загорелся, но спасателям удалось достаточно быстро сбить пламя и начать эвакуацию оставшихся в живых. Причина катастрофы устанавливается.

На юге Калифорнии столкнулись внедорожник и грузовик с гравием. Погибли 15 человек, 10 пострадали. Прибывшие спасатели были в шоке от того, что больше 20 человек смогли разместиться в джипе, который рассчитан от силы на 8 пассажиров. По версии следствия, на машине ехали нелегальные мигранты, желавшие обосноваться в США.

В одном из университетов Боливии студенческое собрание закончилось трагедией. Молодые люди собрались на пятом этаже факультета. В итоге на площадке началась давка, перила, которые ее огораживали, лопнули и люди начали падать вниз. Погибли как минимум пять человек. Полиция начала расследование, по предварительной версии причиной трагедии мог стать некачественный ремонт.

Королева Елизавета II открыла в Аделаиде памятник самой себе. Церемонию открытия монумента, которую провели по видеосвязи, приурочили к 50-летнему юбилею пребыванию монарха на британском троне. Сама Елизавета II отметила, что получилось очень похоже. Изготовил памятник известный австралийский скульптор Роберт Ханнафорд.

Эстафета олимпийского огня в Японии должна пройти в полной тишине. Национальный Олимпийский комитет страны обратился к тем немногочисленным болельщикам, которым все же удастся присутствовать на церемонии. Их попросили не кричать, а лучшее вообще не разговаривать, чтобы снизить риск распространения COVID-19. Эстафета олимпийского огня стартует в Фукусиме 25 марта.