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Новости мира: сотни протестующих собрались перед зданием сербского парламента

Новости мира: сотни протестующих собрались перед зданием сербского парламента

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Несколько сотен протестующих собрались перед зданием сербского парламента. Митингующие держали сербские и российские флаги. Причиной акции стал скандал на заседании, где пытались найти выход из напряженной ситуации в отношениях с Косово. Президент Александр Вучич предложил принять западный план, который предусматривает, что Сербия не будет возражать против включения Косово в международные организации, в том числе в ООН. Правая оппозиция обвинила Вучича в предательстве Сербии.

Снежная буря, которая прокатилась по Техасу, стала причиной гибели девяти человек. Дороги практически превратились в катки, повсеместно регистрируют массовые ДТП. В округе Трэвис аварии фиксировали каждые три минуты, поэтому на дежурство вывели все полицейские патрули. Кроме того, часть домов осталась без света – линии электропередачи не выдерживали намерзшего льда. Больше 300 тысяч человек до сих пор остаются без света. Также из-за непогоды пришлось отменить сотни рейсов в местных аэропортах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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