В Нидерландах планируют разобрать мост XIX века ради яхты Джеффа Безоса

В Нидерландах хотят разобрать мост XIX века ради яхты Джеффа Безоса. Судно в данный момент строится на западе страны и должно стать одним из крупнейших в мире. Яхта из-за больших габаритов не сможет пройти в порт Роттердама из-за конструкции моста. Поэтому было решено разобрать мост, а потом его собрать заново.

Ранее старинный мост пообещали никогда не разбирать после того, как его отреставрировали в 2017 году. Новую яхту богатейшего человека планеты оценивают в 400–500 миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.