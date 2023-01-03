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В мире

Новости мира: наводнение на севере Португалии и купание в итальянском Тибре

Новости мира: наводнение на севере Португалии и купание в итальянском Тибре

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Мощнейшее наводнение произошло на севере Португалии, стихия практически смыла дома и улицы городка Каминья. В стране уже которую неделю продолжаются сильнейшие ливни. Очередной залп привел к страшнейшим оползням.

В итальянской столице на мосту Кавур собрались сотни людей. Одни – чтобы отдать дань праздничной традиции и прыгнуть в ледяную воду реки Тибр. Другие – чтобы подбодрить смельчаков. Ритуалу более полувека, как пишут местные газеты, он зародился, когда безработный спасатель искал работу каскадера.

Улицы бразильской столицы второй день подряд приводят в порядок после церемонии инаугурации президента Лула да Сильвы. Тротуары, проезжая часть, газоны и трибуны оказались завалены мусором. Отпраздновать событие на улицы вышли десятки тысяч человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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