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Новости

02 декабря, 09:45

В мире

Новости мира: парад перед Рождеством прошел в Мехико

Новости мира: парад перед Рождеством прошел в Мехико

Новости мира: более 100 правоохранителей пострадали во время протестов в Тбилиси

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Тысячи жителей Мехико приняли участие в параде "БолоФест", который дал старт рождественским праздникам. Главным героем праздника стал белый медведь по имени Боло.

Тем временем свыше 100 правоохранителей пострадали во время протестов в Тбилиси. Этой ночью ранения получили более 20 сотрудников, так как митингующие запускали в них фейерверки, кидали камни, петарды, и бутылки с зажигательной смесью.

В Пенсильвании и Нью-Йорке, в свою очередь, объявлено чрезвычайное положение из-за прошедшего сильного снегопада. Почти все дороги перекрыты, сейчас их пытаются расчистить коммунальные службы. Не будут работать и ярмарки, которые уже открываются в преддверии рождественских праздников, а людей просят не выходить на улицу.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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