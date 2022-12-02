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02 декабря, 15:15

В мире

Из консульства Украины в Чехии эвакуировали сотрудников из-за подозрительного предмета

Из консульства Украины в Чехии эвакуировали сотрудников из-за подозрительного предмета

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Из консульства Украины в чешском Брно эвакуировали сотрудников. Людей вывели из-за подозрительной посылки. Также эвакуировали несколько соседних зданий, включая детский сад.

В местной полиции заявили, что подозрительный предмет напоминает те, которые обнаружили в Испании. Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию, министерство обороны королевства и на авиабазу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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