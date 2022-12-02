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Памятник Александру Суворову демонтировали в Одесской области

Памятник Александру Суворову демонтировали в Одесской области

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На Украине стали демонтировать памятники российским деятелям. В городе Измаил Одесской области демонтировали памятник Александру Суворову. Сообщается, что горсовет решил перенести монумент на территорию коммунального предприятия.

В Одессе памятник Александру Пушкину огородили деревянным забором. Директор литмузея, который расположен рядом с памятником, рассказал, что они пытаются так защитить монумент от вандалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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