Памятник Александру Суворову демонтировали в Одесской области

На Украине стали демонтировать памятники российским деятелям. В городе Измаил Одесской области демонтировали памятник Александру Суворову. Сообщается, что горсовет решил перенести монумент на территорию коммунального предприятия.

В Одессе памятник Александру Пушкину огородили деревянным забором. Директор литмузея, который расположен рядом с памятником, рассказал, что они пытаются так защитить монумент от вандалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.