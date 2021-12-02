В США и ОАЭ зафиксированы первые случаи заражения штаммом "Омикрон"

Еще три страны за последние сутки подтвердили случаи "Омикрон"-штамма коронавируса. Это США, Объединенные Арабские Эмираты и Ирландия. Новая мутация распространилась более чем в 20 государствах.

В Россию "Омикрон" пока не проник, но, по словам врачей, это вопрос времени. Специалисты называют разные сроки – от двух недель до месяца.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон".

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.