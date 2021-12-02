В Греции хотят ввести штрафы для антипрививочников

В Греции будут штрафовать антиваксеров. В стране планируют ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. По закону они должны будут привиться до 16 января.

Кто этого не сделает, будет ежемесячно платить штраф в 100 евро. При этом размер средней пенсии в стране 730 евро. Вырученные от штрафов деньги пойдут в специальный фонд для финансирования больниц.

Эта мера еще должна пройти парламентское голосование, но ожидается, что законодатели ее примут. Оппозиционеры уже назвали нововведения карательными. Власти Греции же говорят, что это не наказание, а цена здоровья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.