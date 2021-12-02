Новости мира: Болдуин заявил, что не совершал выстрела, от которого погибла оператор

Алек Болдуин сделал шокирующее заявление. Актер рассказал, что не нажимал на спусковой крючок револьвера на съемках, когда погибла оператор Галина Хатчинс. Выдержки из интервью опубликовал телеканал ABC. Во время беседы журналисты заметили, что по сценарию фильма "Ржавчина" актер не должен был стрелять. На что Болдуин и ответил, что он бы никогда не наставил ни на кого оружие и не нажал бы на спусковой крючок. Артист также добавил, кто-то вставил в револьвер боевой патрон – патрон, который даже не должен был находиться на площадке. По словам Болдуина, он не знает, как такое могло произойти. Актер подчеркнул, что произошедшее стало худшим событием в его жизни.

Число пострадавших при взрыве в Мюнхене выросло до четырех человек. Об этом сообщает полиция города. Речь идет не о теракте, во время строительных работ сдетонировала авиационная бомба времен Второй Мировой войны. Весила она около 250 килограммов, осколки разлетелись на сотни метров. Один из пострадавших получил тяжелые травмы. Произошел взрыв недалеко от железнодорожной станции, движение поездов на центральном вокзале Мюнхена приостановлено.

Более 350 человек эвакуировали с острова в Тирренском море. Там пробудился один из вулканов и в воздухе увеличилась концентрация сероводорода и углекислого газа. Туристам закрыли въезд до конца месяца. А для местных жителей ввели комендантский час, власти опасаются, что все эти газы, которые выделяет вулкан, могут крайне негативно сказаться на здоровье.

Казахстанский полицейский сдвинул с места 42-тонный самолет. Бауыржан Камалиев протащил лайнер на рекордные 10 метров. Свое достижение майор посвятил Дню Первого Президента – это государственный праздник в стране в честь Нурсултана Назарбаева. Бауыржан Камалиев, который в рабочее время раскрывает тяжкие преступления, на досуге занимается силовым экстримом и двигает разные тяжелые предметы. Например, недавно, он побил мировой рекорд Гиннесса по буксировке двух железнодорожных локомотивов общим весом 276 тонн.

На Украине может появиться новый национальный праздник – День борща. Соответствующее постановление зарегистрировали в Верховной Раде. Если проект одобрят, то День борща будут отмечать каждую вторую субботу сентября. Авторы идеи говорят, что это повысит туристический потенциал Украины, а также усилит ее позиции в ЮНЕСКО, где Киев добивается признания борща объектом нематериального культурного наследия. Впрочем, в соцсетях инициативу раскритиковали, говорят, заняться депутатам больше нечем. Пользователи пишут, что с нынешними ценами на продукты борщ действительно рискует стать блюдом, которое будут есть только по праздничным дням.