График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 09:30

В мире

На Кубе зафиксирован сезонный рост заболеваемости тропическими лихорадками

На Кубе зафиксирован сезонный рост заболеваемости тропическими лихорадками

Россия отправила 30 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам

Новости мира: более 10 человек погибли в давке у храма в Индии

Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

Прямые рейсы из Москвы в кубинский Ольгин возобновят с 8 ноября

Новости мира: жители Рио-де-Жанейро вышли на улицы против полицейской операции в фавелах

Грабители похитили биткоин-банкомат в Барселоне

Активные поиски пропавшего пловца Свечникова прекращены в Турции

Алтарь в честь Дня мертвых открыли в мексиканской Гвадалахаре

Авиарейс из Москвы на Кубу перенаправили из-за урагана "Мелисса"

На Кубе зафиксирован сезонный рост заболеваемости тропическими лихорадками денге, чикунгунья и оропуш. Как сообщает посольство России в Гаване, заболевания передаются через укусы комаров и мошек. Симптомы включают высокую температуру, сыпь и сильную ломоту в суставах.

Для профилактики туристам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать посещения болотистых местностей. По словам врачей, особенно опасны повторные заражения денге, которые могут привести к тяжелым осложнениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоДарья ЕрмаковаЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика