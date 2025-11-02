На Кубе зафиксирован сезонный рост заболеваемости тропическими лихорадками денге, чикунгунья и оропуш. Как сообщает посольство России в Гаване, заболевания передаются через укусы комаров и мошек. Симптомы включают высокую температуру, сыпь и сильную ломоту в суставах.

Для профилактики туристам рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и избегать посещения болотистых местностей. По словам врачей, особенно опасны повторные заражения денге, которые могут привести к тяжелым осложнениям.

