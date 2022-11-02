Дорожная полиция Бразилии попросила усиления для борьбы с перекрытиями трасс

Дорожной полиции Бразилии не хватает кадров для борьбы с бастующими дальнобойщиками. В 24 регионах страны трассы заблокировали сторонники действующего президента Жаира Болсонару, недовольных результатами выборов.

Глава дорожного ведомства Силвиней Васкес попросил у властей направить для подкрепления национальные силы правопорядка, а также предоставить воздушные суда Федеральной полиции. По данным местных СМИ, более 200 трасс все еще перекрыты.

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