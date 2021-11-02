Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Ан-26 в Южном Судане

В Южном Судане выясняют обстоятельства крушения Ан-26, на борту которого могли быть россияне. Самолет принадлежал местной авиакомпании грузоперевозок и рухнул при взлете в международном аэропорту Джубы. Уже появились первые кадры с места падения.

По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность. Associated Press со ссылкой на директора аэропорта сообщило, что погибли пять человек, среди них двое россиян.

Российское посольство в Уганде сейчас выясняет все обстоятельства и пока не подтверждает гибель соотечественников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.