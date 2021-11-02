Москвичам рассказали о главных событиях в мире

07:30
120 глав государств начали обсуждение изменения мирового климата на конференции в Глазго. К участникам по видеосвязи обратится Владимир Путин. Сообщается, что его выступление будет касаться проблем вырубки леса. Накануне представители более 100 государств подписали декларацию о намерении остановить исчезновение лесов к 2030 году. Однако все это не произвело никакого впечатления на экоактивистов, которые по случаю конференции съехались в Глазго.
А Джо Байден вопросами изменения климата не очень проникся. Во время выступления одного из докладчиков американский лидер просто уснул. Видео, на котором Байден сидит с закрытыми глазами, разлетелось по всем телеканалам. Его прокомментировал и Дональд Трамп. По его словам, человек, который называет борьбу с глобальным потеплением приоритетом свей политики, никогда бы не уснул на подобном мероприятии.
Федерация гандбола изменила требования к форме женских пляжных команд. Теперь им можно выходить на песок в шортах и длинных майках. Раньше допускались только бикини и укороченные топы, и из-за этого разгорелся грандиозный скандал. На чемпионате Европы сборная Норвегии появилась на площадке в велосипедных шортах, за что была оштрафована на полторы тысячи евро. После этого феминистки со всего мира буквально завалили офис международной федерации гневными письмами, и чиновникам пришлось менять регламент.
Аэропорт Сиднея стал самым романтичным местом на планете. Все дело в том, что правительство страны наконец-то разрешило своим гражданам, которые в момент объявления карантина оказались за границей, вернуться домой. Многие люди не были на родине полтора года и после пересечения границы не могли сдержать эмоции.
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