Оксфордский словарь выбрал слово года. Это vax – то есть "вакцина", "вакцинация". Его стали употреблять в 72 раза чаще по сравнению с прошлым годом.

От него также образовалось множество производных. Например, появилось слово vaxxie (вакси) – селфи, сделанное в процессе вакцинации или сразу после нее. Еще есть vaxication – образованное от vacation – "отпуск" – это путешествие после прививки.

Составители Оксфордского словаря также проанализировали использование слов, связанных с вакцинацией, в других языках. В русском, например, широко распространились "антиваксер" и "антипрививочник".