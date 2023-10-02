Москвичам показали ситуацию в Турции после сильнейших ливней

Три рейса из Стамбула в Москву отменены, как и десятки других международных и внутренних перелетов. В аэропортах застряли тысячи туристов. Дело в том, что после нескольких месяцев засухи на северо-запад Турции обрушились сильнейшие ливни.

В Стамбуле наблюдается наиболее тяжелая обстановка – там подтоплены несколько районов. Местные жители оказались заблокированы в своих домах, а движение транспорта практически парализовано.

Синоптики говорят, что ситуация с непогодой в ближайшие сутки может только осложниться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.