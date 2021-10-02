Новости мира: арест Саакашвили и инцидент с пунктом вакцинации в Индонезии

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили арестовали по приезде в страну. Он объявил о начале голодовки.

Число жителей США, умерших от ковида и его последствий превысило 700 тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

В Индонезии жители разрушили пункт вакцинации и прогнали медиков. От лагеря остались щепки – мебель поломана, вокруг разбросаны документы. Ранее сообщалось, что большинство граждан страны не согласны с платной вакцинацией.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.