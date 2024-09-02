Новости мира: власти США арестовали государственный самолет Венесуэлы

Власти США арестовали государственный самолет Венесуэлы. Он использовался как президентский борт для перелетов Николаса Мадуро. Пустой лайнер задержали в Доминиканской Республике и перевезли во Флориду. В свою очередь, Минюст США заявил, что забрал лайнер за нарушение мер экспортного контроля и законодательства о санкциях. Якобы воздушное судно было куплено незаконно через подставную компанию.

В аэропорту Кении усилил надзор на фоне распространения оспы обезьян. В стране зарегистрированы четыре подтвержденных случая заражения. По данным местных СМИ, теперь на пунктах пропуска будут проверять симптомы заболевания у всех въезжающих – и местных жителей, и иностранцев.

Вслед за Францией полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Telegram. Как пишут СМИ, речь идет о преступлениях, связанных с дипфейками сексуального характера. По заявлению южнокорейских властей, мессенджер отказывается сотрудничать и выдавать информацию об аккаунтах преступников. Тем временем, французские журналисты опубликовали первые фотографии Павла Дурова в Париже с момента его помещения под судебный надзор. Предприниматель прогуливается по городу с девушкой.

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