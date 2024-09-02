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Новости

02 сентября, 08:45

В мире

Новости мира: десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста

Новости мира: десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста

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Десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива. Они потребовали от властей заключить сделку и освободить заложников из сектора Газа. Акцию спровоцировала новость о телах, которые были найдены в одном из подземных тоннелей на юге палестинского анклава. Протестующие потребовали от правительства взять на себя ответственность за гибель людей, но получили жесткий ответ. Полиция разогнала демонстрантов, применяя водометы и светошумовые гранаты.

В Германии подводят итоги выборов, которые прошли на территории федеральных земель Саксония и Тюрингия. Лидирующие позиции занимает партия "Альтернатива для Германии" – она выступает против поставок оружия Киеву и за сотрудничество с Россией. А вот партия действующего канцлера Олафа Шольца остается в меньшинстве – всего 7% голосов.

В одной из провинций Китая сошел оползень огромных размеров. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как часть горной породы отламывается и падает вниз. Ударившись о землю, она поднимает большое облако пыли, которое быстро движется и накрывает близлежащие дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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