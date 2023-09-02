Английский король Карл III был разочарован рождением принца Гарри – СМИ

Английский король Карл III был разочарован рождением принца Гарри. Об этом сообщают телеканалы со ссылкой на новую документальную ленту о жизни принцессы Дианы.

Дело в том, что в Сети появились отрывки записей с ее голосом, где принцесса Диана рассказывает о реакции мужа. Король высказал свое недовольство на крестинах сына, потому что хотел, чтобы родилась дочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.