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Новости

02 сентября, 10:00

В мире

Жители провели фестиваль с огнем в сальвадорском городе Нехап

Жители провели фестиваль с огнем в сальвадорском городе Нехап

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Горящие игры устроили жители сальвадорского города Нехапа. На традиционном фестивале участники кидали друг в друга горящие куски ткани, несмотря на реальную возможность получить ожог.

Есть две легенды о происхождении этой традиции: согласно одной, святой покровитель города так боролся с дьяволом, а по другой – жители когда-то спасли город от извержения вулкана, забрасывая горящие камни обратно в кратер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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