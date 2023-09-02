02 сентября, 10:00В мире
Жители провели фестиваль с огнем в сальвадорском городе Нехап
Горящие игры устроили жители сальвадорского города Нехапа. На традиционном фестивале участники кидали друг в друга горящие куски ткани, несмотря на реальную возможность получить ожог.
Есть две легенды о происхождении этой традиции: согласно одной, святой покровитель города так боролся с дьяволом, а по другой – жители когда-то спасли город от извержения вулкана, забрасывая горящие камни обратно в кратер.
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