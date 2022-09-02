Затонувший "Титаник" впервые сняли в разрешении 8К

Ученые опубликовали новые кадры затонувшего "Титаника", на этот раз в беспрецедентном разрешении. Оно позволяет рассмотреть даже название производителя на одном из якорей.

Теперь множество деталей точно не ускользнут от зрителей. Следующая подобная миссия на затонувший лайнер запланирована на 2023 год. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.